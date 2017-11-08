Modacı Barbaros Şansal'ın yargılandığı davada flaş karar

Yılbaşında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan modacı Barbaros Şansal'ın cezası onandı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (istinaf) 2. Ceza Dairesi, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada, "Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama" suçundan 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan modacı Barbaros Şansal'ın cezasını onadı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Şansal'ın sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesince "Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama" suçundan 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldığı davaya ilişkin Şansal'ın avukatınca yapılan itiraz başvurusunun incelemesini tamamladı.

Dosya üzerindeki incelemesini tamamlayan daire, kararında sanık Şansal'ın sosyal paylaşım sitelerindeki video içeriğinde sarfettiği sözlerin Türk milletini aşağılar mahiyette olduğu ve eylemin aleni şekilde gerçekleştiğinin sabit olduğu belirtildi.

Yerel mahkemece belirlenen suç nitelendirmesinde isabetsizlik görülmediği aktarılan kararda, bu nedenle sanık avukatının istinaf talebinin yerinde görülmeyerek istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği vurgulandı.

Öte yandan dairenin oy birliğiyle aldığı karar kesin olmak üzere verildi.

Süreç

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle Barbaros Şansal hakkında başlatılan soruşturmadan sonra hazırlanan ve gönderildiği İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından iadesine karar verilen iddianame, savcılığın eksiklikleri gidermesinin ardından yeniden bu mahkemeye gönderilmişti.

Değerlendirmesini yapan mahkeme, Şansal'ın, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamenin kabulüne hükmederek, ilk duruşmanın 16 Mart'ta yapılmasını ve Şansal'ın tutukluluk halinin devamını kararlaştırmıştı. Şansal, avukatının tutukluluğa yaptığı itirazın kabul edilmesi üzerine tahliye edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yılbaşı gecesi paylaştığı videodaki sözleri nedeniyle modacı Barbaros Şansal hakkında "Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama" suçundan yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede 2 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Şansal hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan yargılandığı davanın dosyasının bu dosya ile birleştirilmesi talep edilmişti.

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi 1 Haziran'da verdiği kararında, sanık Barbaros Şansal hakkında Twitter paylaşımları nedeniyle "halkın bir kesimini din, mezhep farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçunu işlediği gerekçesiyle açılan kamu davasında, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak cezalandırmaya yeter kesin nitelikte delil bulunmadığı gerekçesiyle bu suçtan beraatine karar vermişti.

Sanık Şansal'ın üzerine atılı "Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama" suçunu işlediği gerekçesiyle 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasını kararlaştıran mahkeme, sanığın duruşmadaki olumlu halini dikkate alarak cezanın 6 ay 20 güne indirilmesine hükmetmişti.

Sanık Şansal'ın cezasını erteleyen mahkeme, denetim süresinin 1 yıl olarak belirlenmesini ve sanık hakkında verilen adli kontrol kararının kaldırılmasını kararlaştırmıştı.