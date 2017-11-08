08/11/2017 09:45


Barış Manço'nun vefatından önceki son fotoğrafı ortaya çıktı

Barış Manço

1999 yılının 1 Şubat gününde hayata veda eden Barış Manço'nun ölmeden önce çekilmiş son fotoğrafı ortaya çıktı

Babası gibi kendisi de sarkıcı olan Doğukan Manço, babasının olmeden önce çektiği fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Usta sanatçı Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Bu fotoğraf benim özel arşivimden çıkmadır. Babamı ev haliyle çektiğim son fotoğrafıdır. Yer: Belçika Liege'deki evimiz. Tarih: Ocak 1999"


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