07/11/2017 12:55


Ünlü DJ Hasan Köseoğlu yaşam savaşını kaybetti

Hasan Köseoğlu

Akademisyen-yazar Baskın Oran’ın üvey oğlu Hasan Köseoğlu, Bodrum'daki evlerinin önünde düşerek hastanede tedavi altına alınmıştı. Köseoğlu, 16 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti

DJ’lik de yapan müzisyen ve yapımcı Hasan Köseoğlu, Kumbahçe Mahallesi Zeki Müren Caddesi’ndeki evlerine 22 Ekim Pazar günü, sabaha karşı geldi. Köseoğlu, evinin önündeki merdivenleri çıkarken düştü, başını yere çarptı.

Saat 09.00 sıralarında, annesi Feyhan Görgün Oran tarafından merdivenlerde hareketsiz yatarken bulunan Köseoğlu, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Köseoğlu, Beyin Cerrahı Opr. Dr. Ender Tabur tarafından ameliyat edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Köseoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün saat 01.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

Acı haberle sarsılan Baskın Oran, üzüntüsünün büyük olduğunu belirterek, "Acımız büyük. Tüm gayretlerimize ve sağlık ekibinin yoğun müdahalesine rağmen Hasan’ı kurtaramadık. Yarın öğlen Bodrum Adliye Camisi’ndeki cenaze törenin ardından kendisinin, Gümbet Taraburgaz Mezarlığı’nda, Bodrum’un eski belediye başkanlarından olan dedesi Derviş Görgün’ün mezarı üzerine gömülmesine karar verdik" dedi.

 

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