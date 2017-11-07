Masada duran şamdan Yıldız Tilbe'yi öldürüyordu

Popçu Serdar Ortaç ile Havalı Yarin adlı klip için bir araya gelen Yıldız Tilbe faciadan son anda kurtuldu

Klip çekiminden bir gün önce 8 saat kuaförde kalan ve saçlarına kaynak yaptıran Tilbe, hararetli bir şekilde şarkısını söylerken birden masada duran şamdanı gözden kaçırdı. Saçları aniden alevlere teslim olan ünlü şarkıcının yardımına derhal setteki kuaförü koştu. Büyük korku yaşayan Tilbe’nin kaynağının bir kısmı ile orijinal saçlarından bir bölümünün yandığı öğrenildi. Kaza sonrası çekimlere bir süre ara verildi ve daha sonra klip tamamlandı.