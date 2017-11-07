07/11/2017 07:46


Selin Şekerci Emine Erdoğan'dan neden özür diledi

Selin Şekerci

Oyuncu Selin Şekerci, Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan'a yönelik bazı ifadelerinden dolayı özür diledi

Selin Şekerci ,Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Emine Erdoğan'dan özür dileyen paylaşımlarda bulundu. Şekerci, paylaşımında "Birkaç yıl önce yaptığım bir sosyal mecra paylaşımı ile ilgili Sayın Emine Erdoğan Hanım'a kendimi ifade etme şansı buldum, kendisinden özür diledim. Özrümü kabul ettiği ve beni anlayışla karşıladığı için yine bu mecradan kendisine teşekkürlerimi ve saygılarımı iletmek isterim" ifadelerini kullandı.


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