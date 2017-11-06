06/11/2017 19:30


O isim Bahar Öztan'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Bahar Öztan

Geçtiğimiz ay yumurtalık kanserinin nüksetmesi nedeniyle ameliyat edilen oyuncu Bahar Öztan'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı

Bahar Öztan'ın yakın arkadaşı Burhan Akdağ oyuncunun sağlık durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu: "Bahar Öztan'dan güzel haberler var... Aysun ile Bahar'ı ziyarete gittik. Canı lahmacun istemiş, lahmacun götürdük. Çok az bir parça yiyerek özlemini giderdi. 20 gündür hastanede olan Bahar'ı çok iyi gördüm. Her geçen gün daha iyi oluyor. Birkaç gün daha hastanede kaldıktan sonra inşallah taburcu olacak. Bu sırada kemoterapi dönemi başlayacak. Bunu da hastaneye birlikte gidip gelerek atlatacağız inşallah... Her zamanki gibi Bahar'ımıza iyi enerji ve dualarınızı eksik etmeyin."


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