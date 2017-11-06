06/11/2017 19:27


Gülse Birsel'den Cem Yılmaz hakkında şaşırtan açıklama

Gülse Birsel

Senarist, oyuncu ve yazar Gülse Birsel, sinema alanında ünlü komedyen Cem Yılmaz ile rekabet etmeyeceğini açıkladı

Gülse Birsel önceki gün katıldığı Kadıköy Tepe Nautilus‘ta “Tepede Sohbet” etkinliğinde kendiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Oylum Talu'nun konuğu olan Gülse Birsel “Cem Yılmaz’ı kendinize rakip görüyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Sinemada Cem Yılmaz ile rekabet etmem, önemli olan özenilmiş ve sinema perdesine yakışır işler olsun, seyirci iyi komediler izlesin, hepimizin gişesi iyi olsun.”

Gülse Birsel, yeni dizisi içinse, “Ocak ayında yayına başlıyor. Şu an ilk bölümü yazıyorum. Tam bir aile komedisi olacak. Her bölümde farklı bir oyuncumuz başrol olacak” şeklinde konuştu.

Gülse Birsel daha önce yaptığı açıklamada Güldür Show'da Eşofmanlı Şevket Hoca karakterini canlandıran Çağlar Çorumlu ile Sarp Apak'ın yeni dizide oynayacağını açıklamıştı. 


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