06/11/2017 13:38


Ünlü çiftin ayrılma nedeniyle ilgili bomba iddia

Hacı Sabancı Özge Ulusoy

Uzun süredir aşk yaşayan ve ani bir kararla yollarını ayıran Özge Ulusoy ve Hacı Sabancı çiftinin ayrılık nedenine dair yeni iddialar ortaya atıldı

Sözcü Gazetesinin haberine göre Hacı Sabancı, Özge Ulusoy’un telefonunu karıştırırken annesiyle yaptığı özel konuşmaları görmüş ve onların arasında annesi Arzu Sabancı hakkında ağza alınmadık küfürlerin olduğu mesajlaşmaları görmüş. İlişkinin neredeyse başından beri Arzu Sabancı’nın kendisine tavır almasını hazmedemeyen Ulusoy’un annesine bu tavırlardan rahatsız olduğunu küfürlü bir dille ortaya koyduğunu gören Hacı Sabancı o an ilişkisini bitirme kararı almış. Hatta bu sürpriz kararın nedenini merak eden yakınlarına da “Özge’nin bu kadar kalitesiz olabileceğini hiç düşünmemiştim” diye dert yanmış.

HACI SABANCI NE DEDİ

Böylesine sert ve çarpıcı iddiaların ortaya atılmasının ardından Özge Ulusoy cephesi sessizliğini korurken, Hacı Sabancı iddiaları ortaya atan Magagenius’a şu mesajı attı ve adeta yaşananları doğruladı: “O doğru olduğu gibi ‘Kalitesiz’ sıfatı o kız için iltifat kalır”


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