06/11/2017 13:06


Eski eşinden İrem Derici'ye 'bebek' göndermesi

Rıza Esendemir

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bebek özlemine dair paylaşımda bulunan popçu İrem Derici'ye eski eşi Rıza Esendemir'den imalı yanıt geldi

Eski eşinin yaptığı bebek paylaşımını gördüğünü belli eden radyocu Rıza Esendemir, sosyal medya hesabından; “Biri Demir biri Ayşe hemde iki tane olacaktı… Bu tivit yarın kendini imha edecek” şeklinde bir paylaşımda bulunarak adeta biten evliliklerinde kurdukları çocuk hayallerinden bahsetti.


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