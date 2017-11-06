Can Yılmaz TEOG yerine gelen sistemi topa tuttu

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz dün yaptığı açıklamada TEOG yerine getirilen sistem hakkında bilgiler vermişti. Yılmaz'ın açıklamalarının ardından sosyal medyada yeni sisteme tepkiler peş peşe gelmişti

‘Mahalli Yerleştirme’ adı verilen yeni sistemde öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun sınava girmeden evlerine yakın olan beş okul arasından seçim yapabilecekler. Ancak İsmet Yılmaz’ın sınavsız okul müjdesi özellikle sosyal medyada pek de büyük bir beğeniyle karşılaşmadı. Yeni sistemin fırsat eşitliğini bitireceğini savunan sosyal medya kullanıcıları bir yandan da Milli Eğitim Bakanlığı’ndan atılan mesajı örnek göstererek öğrencilerin ‘Niteliksiz’ sıfatıyla damgalanmaya çalışıldığını söylediler ve bunu eleştirdiler. Bu konuya eleştiri getirenlerden biri de Cem Yılmaz’ın ağabeyi Can Yılmaz oldu. Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı’nın twitter hesabından atılan mesaj üzerinden şunları yazdı: “Milli Eğitim niteliksiz okulların varlığını kendisi de onaylamış… ‘Diğer öğrenciler!’ Saldım çayıra mevlam kayıra… Yazıktır.”