04/11/2017 12:19


Youtube fenomeni Tırcı Ali Can hayatını kaybetti

Tırcı Ali Can

Almanya'da yaşanan ve sosyal medya ağı Youtube'da fenomen olan tır şöförü Ali Can hayatını kaybetti

Ali Can, Nevşehir'e bağlı Ürgüp ilçesinin İbrahim Paşa köyünde 3 Mart 1968 tarihinde dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatını yarıda bırakıp baba mesleği olan uzun yol şoförlüğüne yönelmiştir.

İzmir Bayraklı ilçesinde askerlik görevini tamamlamasının ardından 1992 yıllarında Almanya’nın Dresden şehrine yerleşmiştir. Burada Alman Devletinin resmi posta teşkilatı olan Deutsche Post’da işe başlamıştır.

Almanya da evlenmiş ve bu evlilikten Yasemin adın da bir kızı çocuğuna sahip olmuştur. 2016 yılında işinden ayrılıp yakın arkadaşı Serdar'ın yanında LLS şirketinde tır şöförlüğü işine başlamıştır.

Almanya’da yaşayan, nüfusu Nevşehir’in Ürgüp ilçesi Ortahisar kasabasına bağlı İbrahimpaşa köyüne kayıtlı, TIR'cı Ali olarak bilinen Türk YouTuber Ali Can geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Youtube da binlerce seveni olan, tırı sevdiren fenomenin ölümü hayranlarını yasa boğdu. Kendine has kişiliği, güzel huyu ve kalbinin genişliği ile herkes tarafından çok sevilen Ali Can’ın patronu LL Serdar, instagram hesabı üzerinden Ali Can’ın hayatını kaybettiğini dün saat 16.00’da duyurdu.

 


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