02/11/2017 16:13


Nihat Doğan ilk kez konuştu 'Eğer doğruysa Türkiye şoke girecek'

Nihat Doğan

Nihat Doğan, geçtiğimiz Ağustos ayında Beşiktaş'taki bir otel odasında öldürülen oyuncu Vatan Şaşmaz hakkında bomba iddialarda bulundu

'Söylemezsem Olmaz' adlı programda merhum oyuncu Vatan Şaşmaz ile ilgili çok büyük bir iddia olduğunu belirten Doğan, "Bütün her şeyi baştan sona değiştirecek bir iddia. Hiç kimsenin bilmediği bir şey, dosyayı bekliyorum, içeriği bekliyorum. Muhtemelen bu ay sonuna doğru belge bana gelecek. İnşallah doğru değildir. Çünkü çok vahim iddialar var" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE ŞOKA GİRECEK"

 Nihat Doğan şöyle devam etti: "Dengeleri değiştirebilecek iddialar olduğu söyleniyor. Belki kötü kadın diye bilinenin iyi, iyi adam gibi görünenin kötü insan olduğu noktasına varacak kadar ağır iddialar... Vatan'la ilgili çok vahim iddialar... İnşallah doğru değildir diye umuyorum. Türkiye şoka girecek. O dosya geldiği zaman yer yerinden oynayacak, olayın bütün seyri değişecek."

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