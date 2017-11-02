Hadise'nin sevgilisi olduğu iddia edilen Dodan hakkında flaş iddia

O Ses Türkiye adlı yarışmada şampiyonluğu 7 yıl aradan sonra Dodan ile birlikte yaşayan Hadise'nin yarışmacısı Dodan ile aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü

Hadise'nin Dodan ile aşk yaşadığı iddiaların ortaya atılmasının ardından, Dodan'ın evli olduğu söylenmişti ancak gerçek öyle çıkmadı.

KARISINDAN BOŞANMIŞ

Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz'ın haberine göre Dodan Özer'in hakkında çıkan iddiaların yalan olduğu, O Ses Türkiye şampiyonunun eşinden ayrıldığı ortaya çıktı.