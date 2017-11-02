Aslı Enver Murat Boz çiftinden Instagram'da söz düellosu

Uzun süredir aşk yaşayan Murat Boz ve Aslı Enver çiftinin sosyal medya üzerinden birbirine gönderdiği yorumlar takipçilerini gülümsetti

Güzel oyuncu, sosyal medya üzerinden yöneltilen ‘Kiminle düet yapmak istersin?’ sorusuna, "İlla ki düet yapacaksam Murat’la yaparım" yanıtını verdi. Murat Boz ise sevgilisinin yanıtının altına rol aldığı çorap Reklamlarına göndermede bulunarak, "Şarkıyı hazırlıyorum o zaman! Dantelli çorap giymek zorunda değilim değil mi kuzum klipte?" sorusunu yöneltti. Asli’nin buna cevabı ise "Ya ha ha ha Murat ha ha sevgilim" şeklinde oldu.