02/11/2017 10:05


Oyuncu babanın en acı günü

Muhittin Korkmaz

Oyuncu ve Youtube fenomeni Cem Korkmaz'ın arkadaşları Korkmazdan bir süre haber alamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi

Polis ve sağlık ekipleri, Korkmaz'ın Selami Ali Mahallesi Yüksel Sokak'ta bulunan evine çilingir yardımıyla girdi. Ekipler, evde Cem Korkmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. İntihar ettiği belirtilen Cem Korkmaz'ın cesedi, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'n gönderildi. Özellikle Cem Yılmaz'ın Gora ve Arog filmlerindeki rolleriyle tanınan sanatçı Muhittin Korkmaz'ın oğlu olan Cem Korkmaz, 1987 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Sosyal medya fenomeni de olan Korkmaz, çeşitli tiyatro oyunlarıyla sinema filminde de rol almıştı.


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