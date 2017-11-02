02/11/2017 08:10


Şahan Gökbakar rol arkadaşına böyle veda etti

Şahan Gökbakar

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, rol arkadaşı Cem Korkmaz'ın ölümünün ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu

Video paylaşım sitesi Youtube'a içerik üreterek kendisini tanıtan ve yüz binlerce takipçisi olan Cem Korkmaz evinde ölü bulundu. Recep İvedik 4 filminde 'cep herkülü' olarak da bilinen oyuncu ile ilgili komedyen Şahan Gökbakar'da Instagram hesabından bir mesaj paylaştı.

Şahan Gökbakar'ın mesajı şöyle:

"Ahhhhh be güzel kardeşim...Hâlâ inanamıyorum böyle bir şey olduğuna. Anlayamıyorum!!! Acılı ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağolsun..."


Muhittin Korkmaz
Oyuncu babanın en acı günü
Şemdinli terör saldırısı
Acı haberler peş peşe geliyor şehit sayısı 8'e yükseldi
Michael Fallon
İngiltere'de Michael Fallon istifa dilekçesini May'a sundu
ABD terör saldırısı
ABD'de bu kez süpermarkette saldırı düzenlendi ölü ve yaralılar var
donald trump
Donald Trump 'Kesinlikle idam edilmeli'
İlgili Haberler
Muhittin Korkmaz

Oyuncu babanın en acı günü

Vatanım Sensin

Vatanım Sensin'in yeni bölümünün yayınlanacağı tarih belli oldu

Murat Başoğlu

Murat Başoğlu teknedeki kadını ve neler yaşandığını ilk kez açıkladı

Cem Korkmaz

Şahan Gökbakar'ın rol arkadaşı Cem Korkmaz ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
Şemdinli terör saldırısı

Acı haberler peş peşe geliyor şehit sayısı 8'e yükseldi

Michael Fallon

İngiltere'de Michael Fallon istifa dilekçesini May'a sundu

ABD terör saldırısı

ABD'de bu kez süpermarkette saldırı düzenlendi ölü ve yaralılar var

donald trump

Donald Trump 'Kesinlikle idam edilmeli'

 Yazarlarımız
mustafa oz

Sorunlarımız Ortak

Bu kadar küfürlü, ağza alınmayacak sözleri Türkiye’de kimler söylüyor biliyor musunuz?  Bizim sorunlarımıza çözüm yollarını bularak dertlerimizi ortadan kaldırsın diye seçerek parlementoya gönderdiğimiz vekiller. Maaşallah ...

Devam