Şahan Gökbakar rol arkadaşına böyle veda etti

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, rol arkadaşı Cem Korkmaz'ın ölümünün ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu

Video paylaşım sitesi Youtube'a içerik üreterek kendisini tanıtan ve yüz binlerce takipçisi olan Cem Korkmaz evinde ölü bulundu. Recep İvedik 4 filminde 'cep herkülü' olarak da bilinen oyuncu ile ilgili komedyen Şahan Gökbakar'da Instagram hesabından bir mesaj paylaştı.

Şahan Gökbakar'ın mesajı şöyle:

"Ahhhhh be güzel kardeşim...Hâlâ inanamıyorum böyle bir şey olduğuna. Anlayamıyorum!!! Acılı ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağolsun..."