Vatanım Sensin'in yeni bölümünün yayınlanacağı tarih belli oldu

Geçtiğimiz Haziran ayında sezon finali yapan Vatanım Sensin, 9 Kasım Perşembe günü yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Vatanım Sensin, yeni sezon fragmanıyla heyecanın giderek artacağının sinyallerini verdi.

YENİ SEZONUN İLK BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Savaşın şiddeti giderek artıyor; Yunan Ordusu'na karşı verilen mücadelede yeni bir dönemece giriliyor.Sevr antlaşmasından sonra Türk milletini hangi zalimlikler bekliyor? Cevdet, bu hain planları durdurmayı başarabilecek mi? Cevdet ve ailesinin İzmir'de verdiği amansız mücadele devam edecek mi? Yunan Ordusu'nun Anadolu'yu işgal emelleri son bulacak mı? Vatanım Sensin merakla beklenen yeni sezonuyla yakında Kanal D'de!