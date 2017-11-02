Murat Başoğlu teknedeki kadını ve neler yaşandığını ilk kez açıkladı

Bodrum'da bir teknede yeğeni Burcu Başoğlu ile görüntülerinin basına yansımasından uzun süre sonra ilk kez açıklama yapan Murat Başoğlu, karısını aldattığını kabul etti ancak görüntülenen kadının yeğeni olmadığını açıkladı

Teknede bir kadınla öpüşürken çekilen fotoğrafları olay yaratan Murat Başoğlu suskunluğunu bozdu. Ünlü sunucu, “Evet eşimi aldattım ve çok pişmanım. Fakat teknede birliktelik yaşadığım kişi yeğenim Burcu değil” dedi.

Murat Başoğlu, UçanKuş TV’den Anılcan Tanrıyar’a konuştu. Eşini aldattığını itiraf eden sunucu, teknede birlikte olduğu kadının yeğeni Burcu Kabadayı olmadığını öne sürdü:

“Evet, eşimi aldattım ve çok pişmanım. Fakat teknede birliktelik yaşadığım kişi yeğenim Burcu değil. O gün o da teknedeydi, fakat fotoğrafların çekildiği koya gitmeden önce Burcu’yu bıraktık. Ve o koyda çekilen fotoğraflarda Burcu yok, bunu yargı kanıtlayacak. O teknedeki asla Burcu değil. Burada planlı bir saldırı var. O kişinin Burcu olduğuna inandırmaya çalışıyorlar insanları. Bunun arkasındaki kişiler ne olur ortaya çıksın. Ama maalesef bir başkası var, karımı aldattım ve bundan çok pişmanım.”

‘Arkamdan bıçaklandım’

Murat Başoğlu, önceki gün ortaya çıkan toplantı tutanakları hakkında da konuştu; ortağı Burç Ayti’nin, Burcu Kabadayı’nın eşi Selçuk Kabadayı’nın avukatıyla görüştüğü o toplantı hakkında şöyle dedi: “Şoktayım, arkamdan bıçaklandım. Buna kumpas değil de ne denir? Spor salonunun yüzde 60’ı benim ve Burcu’nundu. Fakat çıkan haberlerin ardından ortağım bana durmadan mesaj attı ‘Hisselerini devret, çok tepki var’ diye. Ben de hiç para almadan hisselerimi devrettim. Şu anda hiçbir şeyim kalmadı. Bu çıkan belgeler, kumpası gösteriyor.”

Başoğlu, kendisine yönelik tepkiler hakkında şunları söyledi: “Çocuğumu okuldan almak zorunda kaldım. Eşim de beni boşadı. Aylardır sokağa çıkamıyorum.”

Sunucu, “Kendime zarar verecek raddeye geldim. İnsanlar benim ölmemi istedi. Beni taşlamak istiyorlarsa ilk taşı günahsız olan atsın. Bana soru sormadan yanlış haber yaptılar. Bugüne kadar sustum, bu işin arkasında neler olduğunu anlayabilmek için konuşmadım. Bu belgeler bu işin arkasında neler olduğunu, başka şeyler olduğunu gösteriyor” dedi.

Murat Başoğlu, FETÖ ile bağlantısı olduğu yönündeki haberlere de yanıt verdi: “Bir kuruş param kalmadı. Her şeyi eşim aldı. Bir bağlantım olsa param olmaz mıydı?”

Başoğlu, “Eşinize söylemek istediğiniz bir şey var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Bazen söyleyecek bir şey kalmıyor. Ben kötü biri değilim. Belki bir gün beni affeder.”