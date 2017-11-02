Şahan Gökbakar'ın rol arkadaşı Cem Korkmaz ölü bulundu

Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik 4 filminde rol alan ve Youtube fenomeni Cem Korkmaz'ın evinde ölü bulunduğu öğrenildi. Haberi Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz duyurdu

Cem Korkmaz'ı gün boyunca telefonla aramasına rağmen ulaşamayan bir arkadaşı, akşam saatlerinde Selami Ali Mahallesi Yüksel Sokaktaki evine geldi. Edinilen bilgiye göre, anahtarla dairenin kapısını açan arkadaşı, Korkmaz'ı ölü halde buldu.

ADLİ TIP’TA

Savcı ve polis olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. İncelemelerde, Cem Korkmaz'ın intihar etmiş olabileceğine dair bulgular elde edildi. Korkmaz'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

CEM KORKMAZ KİMDİR?

Cem Korkmaz 1987 yılında Bursa’da dünyaya gelmiştir. Ünlü bir Youtuber, ayrıca sunucu ve oyuncu kimliği ile tanınmaktadır. İlk ve Orta öğretimini Bursa’da tamamlayan Cem Korkmaz, en son Bursa Devlet Tiyatrosunda eğitimini tamamlamıştır. Geçmişinde bir çok filmde, dizide ve reklamda rol almıştır. Aynı zamanda usta oyuncu Muhittin Korkmaz‘ın oğludur. Muhittin Yılmazı bir çoğumuz G.O.R.A filminden hatırlamaktayız.