Tuba Büyüküstün ikinci kez dünyaevine giriyor

Çocuklarının babası Onur Saylak ile boşanan güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün, Umut Evirgen ile kısa süre içinde evleneceği iddia edildi

Haklarında yapılan eleştirilere kulak tıkayan çiftin düğün hazırlıkları yaptığı iddia edildi. İlk evliliğini 2011'de Onur Saylak'la Paris'te yapan Büyüküstün'ün yakın çevresinden alınan bilgiye göre ünlü oyuncu, işletmeci sevgilisiyle bu yılbaşında yurt dışında nikah masasına oturacak. Çiftin dünyaevine gireceği adres ise Şükran Ovalı-Caner Erkin gibi isimlerin de evlenirken tercih ettiği aşkın şehri Roma olacak.

Konsolostukta nikah kıyacak olan ikilinin düğün kutlamasının ise Tuba Büyüküstün'ün oynadığı 'İstanbul Kırmızısı' filminin yönetmeni Ferzan Özpetek'in evinde gerçekleşeceği de konuşulanlar arasında.

İşletmeci Umut Evirgen'le 2018'in ilk günlerinde nikah masasına oturmayı planlayan 35 yaşındaki 2 çocuk annesi oyuncunun nikah şahitliğini de Özpetek yapacak. Sık sık Roma'ya giden ikili, bu haberi birkaç yakını dışında herkesten saklıyor.