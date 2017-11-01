01/11/2017 19:56


Vatanım Sensin 2 Kasım Perşembe günü yayınlanacak mı

Vatanım Sensin

Kanal D'nin sevilen dizisi Vatanım Sensin'in yeni sezonunun ne zaman başlayacağı en çok merak edilen konular arasında. izleyiciler, dizinin yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceğini merakla bekliyor

Savaşın şiddeti giderek artıyor; Yunan Ordusu'na karşı verilen mücadelede yeni bir dönemece giriliyor!Sevr antlaşmasından sonra Türk milletini hangi zalimlikler bekliyor? Cevdet, bu hain planları durdurmayı başarabilecek mi? Cevdet ve ailesinin İzmir'de verdiği amansız mücadele devam edecek mi? Yunan Ordusu'nun Anadolu'yu işgal emelleri son bulacak mı? Vatanım Sensin merakla beklenen yeni sezonuyla yakında Kanal D'de!


FED
Flaş gelişme FED faiz kararını sabit tuttu
Karaciğer yetmezliği
Çocuklarda o belirtiler karaciğer yetmezliğinin habercisi
kalp hastalığı
Bebeklerde kalp hastalığı belirtileri nelerdir
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen
Tuba Büyüküstün ikinci kez dünyaevine giriyor
Vatanım Sensin
Vatanım Sensin 2 Kasım Perşembe günü yayınlanacak mı
İlgili Haberler
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen

Tuba Büyüküstün ikinci kez dünyaevine giriyor

Şevket Çoruh

Şevket Çoruh'tan tutuklu gazeteci Ahmet Şık'a destek

Murat Başoğlu

Flaş gelişme Murat Başoğlu o açıklamayı yaparken hüngür hüngür ağladı

Murat Başoğlu

Murat Başoğlu aylar sonra ilk kez gözyaşları içinde konuştu

Son Dakika Haberleri
FED

Flaş gelişme FED faiz kararını sabit tuttu

Karaciğer yetmezliği

Çocuklarda o belirtiler karaciğer yetmezliğinin habercisi

kalp hastalığı

Bebeklerde kalp hastalığı belirtileri nelerdir

Serdar Kuzuloğlu

Bu sabah gözaltına alınan Serdar Kuzuloğlu hakkında karar verildi

 Yazarlarımız
mustafa oz

Sorunlarımız Ortak

Bu kadar küfürlü, ağza alınmayacak sözleri Türkiye’de kimler söylüyor biliyor musunuz?  Bizim sorunlarımıza çözüm yollarını bularak dertlerimizi ortadan kaldırsın diye seçerek parlementoya gönderdiğimiz vekiller. Maaşallah ...

Devam