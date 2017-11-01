Vatanım Sensin 2 Kasım Perşembe günü yayınlanacak mı

Kanal D'nin sevilen dizisi Vatanım Sensin'in yeni sezonunun ne zaman başlayacağı en çok merak edilen konular arasında. izleyiciler, dizinin yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceğini merakla bekliyor

Savaşın şiddeti giderek artıyor; Yunan Ordusu'na karşı verilen mücadelede yeni bir dönemece giriliyor!Sevr antlaşmasından sonra Türk milletini hangi zalimlikler bekliyor? Cevdet, bu hain planları durdurmayı başarabilecek mi? Cevdet ve ailesinin İzmir'de verdiği amansız mücadele devam edecek mi? Yunan Ordusu'nun Anadolu'yu işgal emelleri son bulacak mı? Vatanım Sensin merakla beklenen yeni sezonuyla yakında Kanal D'de!