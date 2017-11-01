01/11/2017 15:42


Şevket Çoruh'tan tutuklu gazeteci Ahmet Şık'a destek

Şevket Çoruh

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da rol alan Şevket Çoruh, sosyal medyada yaptığı paylaşımla çok konuşuldu

Başarılı oyuncu Şevket Çoruh, hesabından paylaştığı videoda 305 gündür tutukluluğu devam eden Ahmet Şık’a göndermede bulundu. Beykoz’da bulunan Şık adlı sokak tabelasının başına Ahmet adını ekleyen Şevket Çoruh sokak isimlerini hep siz mi koyacaksınız ya sözleriyle paylaştığı videosuna ‘#ahmetşıkyalnızdeğildir’ hashtagını koymayı da ihmal etmedi.


kar yağışı
Kar yağışı hayatı felç etti vatandaşlar mahsur kaldı
Igor Tudor
Galatasaraylı teknik direktör o futbolcuyu sildi
Süleyman Demirel
Süleyman Demirel doğum gününde mezarı başında anıldı
İYİ Parti
Bugün seçim olsa İYİ Parti yüzde kaç oy alır
Abubakari Yakubu
35 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti
İlgili Haberler
Murat Başoğlu

Flaş gelişme Murat Başoğlu o açıklamayı yaparken hüngür hüngür ağladı

Murat Başoğlu

Murat Başoğlu aylar sonra ilk kez gözyaşları içinde konuştu

Müjdat Gezen

Müjdat Gezen 'Atatürk'ü sevmeyen insanlar fiziki açıdan çirkin'

Murat Boz

Murat Boz sessizliğini bozdu 'Ben çocuk kaçırmadım'

Son Dakika Haberleri
kar yağışı

Kar yağışı hayatı felç etti vatandaşlar mahsur kaldı

Igor Tudor

Galatasaraylı teknik direktör o futbolcuyu sildi

Süleyman Demirel

Süleyman Demirel doğum gününde mezarı başında anıldı

İYİ Parti

Bugün seçim olsa İYİ Parti yüzde kaç oy alır

 Yazarlarımız
arzu Sheridan

Giresunlu Olmak Yada Olmamak Bütün Mesele Bu

Herkese merhaba Bu hafta sizlere bütün renklerin birbirine karışmasıyla yağlıboya tablodan fırlamış hissi uyandıran bir şehirden bahsetmek istiyorum. Kirazın, fındığın ve kemençenin başkenti Giresun.     Giresun'un girişinde uygulamalı ...

Devam