Şevket Çoruh'tan tutuklu gazeteci Ahmet Şık'a destek

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da rol alan Şevket Çoruh, sosyal medyada yaptığı paylaşımla çok konuşuldu

Başarılı oyuncu Şevket Çoruh, hesabından paylaştığı videoda 305 gündür tutukluluğu devam eden Ahmet Şık’a göndermede bulundu. Beykoz’da bulunan Şık adlı sokak tabelasının başına Ahmet adını ekleyen Şevket Çoruh sokak isimlerini hep siz mi koyacaksınız ya sözleriyle paylaştığı videosuna ‘#ahmetşıkyalnızdeğildir’ hashtagını koymayı da ihmal etmedi.