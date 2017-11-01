Flaş gelişme Murat Başoğlu o açıklamayı yaparken hüngür hüngür ağladı

Geçtiğimiz yaz yeğeni Burcu Başoğlu ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıkan sunucu Murat Başoğlu, aylar sonra suskunluğunu bozdu

Uçankuş'tan Anılcan Tanrıyar'a açıklama yapan Murat Başoğlu, 'bana kumpas kurdular' dedi. Özyeğeni Burcu Başoğlu ile bu yaz Bodrum'da samimi şekilde fotoğrafları ortaya çıkan Murat Başoğlu aylar sonra ortaya çıktı. Yeğeni ile ilişki yaşadığı iddia edilen Başoğlu kendisine 'kumpas kurulduğunu' iddia etti. Çıkan fotoğrafların yeğeni Burcu Başaoğlu'na ait olmadığını söyleyen Murat Başoğlu röportaj sırasında zaman zaman gözyaşlarına boğuldu.

(Murat Başoğlu ile öz yeğeni Burcu Başoğlu teknede böyle görüntülenmişti.)

ÖLMEMİ İSTEDİLER

Murat Başoğlu, ‘bu planlı bir saldırı. Olanlardan çok pişmanım, biri bize kötülük yapıyor ve bunu başarmak içinde bir kumpas kurmuşlar.’ açıklamasını yaptı.

Kaynak: Hüriyet

Başoğlu'nun, UçanKuş TV'den Anılcan Tanrıyar'ın sunduğu 'Gece Kuşu' programında yaptığı açıklamalar bu gece 23:15'te yayınlanacak.

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