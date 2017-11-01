Murat Başoğlu aylar sonra ilk kez gözyaşları içinde konuştu

Öz yeğeni Burcu Başoğlu ile aşk yaşadığı haberleri magazin gündemine bomba gibi düşen Murat Başoğlu, olayın ardından ilk kez konuştu. Başoğlu açıklama yaparken gözyaşlarına hakim olamadı

Uçankuş'tan Anılcan Tanrıyar'a konuşan Başoğlu, 'bana kumpas kurdular' dedi. Özyeğeni Burcu Başoğlu ile bu yaz Bodrum'da samimi şekilde fotoğrafları ortaya çıkan Murat Başoğlu aylar sonra ortaya çıktı. Yeğeni ile ilişki yaşadığı iddia edilen Başoğlu kendisine 'kumpas kurulduğunu' iddia etti. Çıkan fotoğrafların yeğeni Burcu Başaoğlu'na ait olmadığını söyleyen Murat Başoğlu röportaj sırasında zaman zaman gözyaşlarına boğuldu.

ÖLMEMİ İSTEDİLER

Murat Başoğlu, ‘bu planlı bir saldırı. Olanlardan çok pişmanım, biri bize kötülük yapıyor ve bunu başarmak içinde bir kumpas kurmuşlar.’ açıklamasını yaptı.

Kaynak: Hüriyet