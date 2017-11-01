01/11/2017 08:23


Müjdat Gezen 'Atatürk'ü sevmeyen insanlar fiziki açıdan çirkin'

Müjdat Gezen

Cumhuriyet'in kuruluşunun 94. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yapan usta sanatçı Müjdat Gezen, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü eleştiren ve sevmeyenler hakkında önemli tespitlerde bulundu

Müjdat Gezen “Mustafa Kemal Atatürk sadece yaptıklarıyla değil dış görünüşü, karizması ve yakışıklılığıyla dikkat çeken ve dünyanın kıskandığı bir lider. Atatürk'ü sevmeyip eleştiren adamların yüzde doksanının fiziki olarak çirkin olduğunu görüyorum. Eleştirenlerin çoğunda aşağılık kompleksi var. Atatürk kadar kültürlü, vizyonlu, yakışıklı ve derin olamadıkları için çıldırıyorlar” dedi.

Müjdat Gezen şöyle devam etti:

“Kim ne yaparsa yapsın sağlam bir sistem kurulduğu için Cumhuriyet'e bir şey olmuyor. Hata, eksik arayanlarda bir süre sonra kendilerini Cumhuriyetin içinde buluyorlar. Atatürk'e ve Cumhuriyet'e zarar vermek isteyenler aslında kendilerine en büyük kötülüğü yapıyor. Atatürk'ü sevmeyen birine ‘neden' sorusunu sormak isterim. Hangi gerekçeyle sevmediklerini gerçekten merak ediyorum.”


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