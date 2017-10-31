31/10/2017 11:49


Hadise yarışmacısı Dodan'la aşk yaşıyor iddiası

Hadise ve Dodan

Geçtiğimiz sezon O Ses Türkiye'de şampiyon olan Dodan ile Hadise'nin aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü

Güzel popçu Hadise kısa bir süre önce “Yalnız değilim. Hayatımda biri var” demişti. Popçunun dün sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf ‘Yoksa gizli sevgili bu mu?’ sorusuna neden oldu.

Hadise’nin büyük bir sevgiyle baktığı gencin ‘O Ses Türkiye’nin geçen yılki birincisi Dodan Özer olduğu ortaya çıktı. Hadise jüri üyesi olduğu ‘O Ses Türkiye’de Dodan Özer’i desteklemişti.

 

show tv yayin akisi
31 Ekim 2017 SHOW TV yayın akışı
star tv yayin akisi
31 Ekim 2017 STAR TV yayın akışı
atv yayin akisi
31 Ekim 2017 ATV yayın akışı
trt 1 yayin akisi
31 Ekim 2017 TRT 1 yayın akışı
Atlasglobal
Atlasglobal ve KLM Güçlerini Birleştirdi
İlgili Haberler
Seda Sayan

Seda Sayan sakatlandı artık kolunu kullanamayacak

Gülşen

Gülşen oğlunu emzirirken çektiği fotoğrafı paylaştı

Erkan Petekkaya ve Sinan Akçıl

Erkan Petekkaya'nın Sinan Akçıl paylaşımı sosyal medyayı salladı

Acun Ilıcalı

Acun Ilıcalı'dan Survivor 2018 hakkında bomba açıklama

Son Dakika Haberleri
show tv yayin akisi

31 Ekim 2017 SHOW TV yayın akışı

star tv yayin akisi

31 Ekim 2017 STAR TV yayın akışı

atv yayin akisi

31 Ekim 2017 ATV yayın akışı

trt 1 yayin akisi

31 Ekim 2017 TRT 1 yayın akışı

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Enflasyon ayarları tutar mı

Ekonomi ile ilgili bakanların açıklamaları şöyle: “Enflasyonu tek hanelere indireceğiz. Bunun için de gereken önlemler alınıyor” Açık söylemek gerekirse bizim de en büyük beklentimiz pahalılığın ve buna ...

Devam