Hadise yarışmacısı Dodan'la aşk yaşıyor iddiası

Geçtiğimiz sezon O Ses Türkiye'de şampiyon olan Dodan ile Hadise'nin aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü

Güzel popçu Hadise kısa bir süre önce “Yalnız değilim. Hayatımda biri var” demişti. Popçunun dün sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf ‘Yoksa gizli sevgili bu mu?’ sorusuna neden oldu.

Hadise’nin büyük bir sevgiyle baktığı gencin ‘O Ses Türkiye’nin geçen yılki birincisi Dodan Özer olduğu ortaya çıktı. Hadise jüri üyesi olduğu ‘O Ses Türkiye’de Dodan Özer’i desteklemişti.