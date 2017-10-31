31/10/2017 09:27


Gülşen oğlunu emzirirken çektiği fotoğrafı paylaştı

Gülşen

Oğlu Azur Benan'ın bakımını kendisi yapan şarkıcı Gülşen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti

Şarkıcı Gülşen, Ozan Çolakoğlu ile geride bıraktığımız yıl yaptığı evlilikten, Azur Benan adlı bir çocuk sahibi olmuş ve pek çok ünlü ismin aksine bebeğini kendisinin büyütmek istediğini açıklamıştı. Geride bıraktığımız yaz ayları boyunca bebeğini yanından bir an olsun ayırmayan Gülşen, konserlerine oğlunu da getirdi. Zaman zaman sosyal medya hesabından bebeğiyle ilgili paylaşımlar yapan Gülşen son olarak onu emzirirken çekilmiş bir fotoğrafı paylaştı ve bunu ‘Süt zamanı’ notuyla hesabından paylaştı.


show tv yayin akisi
31 Ekim 2017 SHOW TV yayın akışı
star tv yayin akisi
31 Ekim 2017 STAR TV yayın akışı
atv yayin akisi
31 Ekim 2017 ATV yayın akışı
trt 1 yayin akisi
31 Ekim 2017 TRT 1 yayın akışı
Atlasglobal
Atlasglobal ve KLM Güçlerini Birleştirdi
İlgili Haberler
Hadise ve Dodan

Hadise yarışmacısı Dodan'la aşk yaşıyor iddiası

Seda Sayan

Seda Sayan sakatlandı artık kolunu kullanamayacak

Erkan Petekkaya ve Sinan Akçıl

Erkan Petekkaya'nın Sinan Akçıl paylaşımı sosyal medyayı salladı

Acun Ilıcalı

Acun Ilıcalı'dan Survivor 2018 hakkında bomba açıklama

Son Dakika Haberleri
show tv yayin akisi

31 Ekim 2017 SHOW TV yayın akışı

star tv yayin akisi

31 Ekim 2017 STAR TV yayın akışı

atv yayin akisi

31 Ekim 2017 ATV yayın akışı

trt 1 yayin akisi

31 Ekim 2017 TRT 1 yayın akışı

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Enflasyon ayarları tutar mı

Ekonomi ile ilgili bakanların açıklamaları şöyle: “Enflasyonu tek hanelere indireceğiz. Bunun için de gereken önlemler alınıyor” Açık söylemek gerekirse bizim de en büyük beklentimiz pahalılığın ve buna ...

Devam