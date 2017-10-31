Gülşen oğlunu emzirirken çektiği fotoğrafı paylaştı

Oğlu Azur Benan'ın bakımını kendisi yapan şarkıcı Gülşen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti

Şarkıcı Gülşen, Ozan Çolakoğlu ile geride bıraktığımız yıl yaptığı evlilikten, Azur Benan adlı bir çocuk sahibi olmuş ve pek çok ünlü ismin aksine bebeğini kendisinin büyütmek istediğini açıklamıştı. Geride bıraktığımız yaz ayları boyunca bebeğini yanından bir an olsun ayırmayan Gülşen, konserlerine oğlunu da getirdi. Zaman zaman sosyal medya hesabından bebeğiyle ilgili paylaşımlar yapan Gülşen son olarak onu emzirirken çekilmiş bir fotoğrafı paylaştı ve bunu ‘Süt zamanı’ notuyla hesabından paylaştı.