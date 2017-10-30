Erkan Petekkaya'nın Sinan Akçıl paylaşımı sosyal medyayı salladı

Kayıtdışı adlı dizinin başrol oyuncusu Erkan Petekkaya, sosyal medya hesabından Sinan Akçıl ile çekildiği bir karesini paylaştı

‘Hatıra’ notunu düştüğü karede birbirlerine bakarken görülen ikilinin bu fotoğrafını ‘fazla samimi’ bulan takipçileri olduğu kadar sanat camiasında böylesi bir dostluğun olmasının takdir edilmesi gerektiğini savunanların sayısı da bir hayli fazla oldu.

'CİNSEL TERCİHLERİNİ BİLMESEM...'

Şarkıcı Ömür Gedik ikilinin bu pozunu, "Çok şekerler ya. Cinsel tercihlerini bilmesem deli gibi seven iki âşık derdim. Öyle güzel bakmışlar birbirlerine. Bu bakışların darısı sevgililerinin, eşlerinin başına." şeklinde yorumladı.