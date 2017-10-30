Acun Ilıcalı'dan Survivor 2018 hakkında bomba açıklama

Ünlü televizyonca Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor 2018 ile ilgili açıklamalarda bulundu

Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Survivor 2018’de bir ilk yaşanacak! Bir takım bugüne kadar yarışan isimlerden en öne çıkan 'All Star’lar, diğer takım yeni başvurulardan gelecek yepyeni Gönüllüler! All Star kadrosunu çok yakında açıklamaya başlayacağız.' ifadelerini kullandı.

CUMALİ AKGÜL KİMDİR?

Cumali Akgül Iğdır doğumlu ve 32 yaşındadır. Evli ve dört çocuk babası olan Cumali Akgül Survivor 2018 Gönüllüler takımının ilk yarışmacısıdır. Daha önce defalarca Survivor’a başvuru yapan ancak kabul edilmeyen Akgül, Iğdır’dan İstanbul’a 50 günlük yürüme serüveninden sonra “hayallerinizi bırakmayın inancın sonu başarıdır.” Sloganı ile gündeme oturdu.