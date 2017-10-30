30/10/2017 14:17


Hazar Ergüçlü'den o belgesel hakkında açıklama

Hazar Ergüçlü

PKK belgeselini sosyal medyada yayınladığı gerekçesiyle savcılığa ifade veren Hazar Ergüçlü konuyla ilgili açıklama yaptı

Ünlü oyuncu, savcılığın takipsizlik kararının ardından bir açıklama yaptı: Sosyal medya hesaplarımı zaman zaman genç ve yetenekli insanları desteklemek amacı ile kullanıyorum. Bundan 2 yıl önce bir takipçimden gelen belgeseli de bu amaçla repost ettim, yaptığım yanlış içeriğine hakim olmadığım bu belgeseli sorgulamadan yayınlamaktı. Sonrasında gelen bir uyarı ile de bu içeriği hemen kaldırdım. İyi niyetle vermek istediğim desteğin bu yönde bir sonuca ulaşmasından büyük üzüntü duyduğumun bilinmesini isterim. Sevgisiz, şefkatsiz hiçbir şeyin içinde varolmadım, olmayacağım. Herhangi bir canlıya zarar veren hiç kimseyi, hiçbir örgütü vs desteklemem söz konusu bile olamaz elbette. Bu, takipsizlik kararıyla savcılık tarafından da onaylanmıştır. Dünyaya sevginin hükmedeceği günlerin umuduyla sadece işimi yapıyorum. Sevgiler.

 

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