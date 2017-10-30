30/10/2017 09:32


İbrahim Tatlıses'ten Ebru Gündeş'e yönelik zehir zemberek açıklamalar

İbrahim Tatlıses Ebru Gündeş

İstanbul'dan ayrılma kararı alan sanatçı İbrahim Tatlıses, kendisini bu karara almaya iten kişilerin adını söyledi

Aldığı kararla 6 ay kadar evvel İzmir'e yerleşen İbrahim Tatlıses "Bir daha İstanbul'a gelmeyeceğim. Bazı kişilere küstüm. Kim olduklarını kimseye söylemem. Onlar kendilerini biliyorlar. O kadar çok kırıldım ki, aramız asla düzelmeyecek. Defterden sildim" demişti

Küstüğü kişinin ünlü şarkıcı Ebru Gündeş olduğunu belirten İbrahim Tatlıses, onunla asla görüşmeyeceğini söyleyerek; dostluklarının neden bozulduğunu "Nedenini kendisi biliyor." diyerek açıklamadı.

İbrahim Tatlıses sitemini "Sibel Can çok vefalı. İzmir'e geldiğinde yanıma koşar. Hülya Avşar da öyledir. Sık sık görüşüyoruz, halimi hatrımı mutlaka soruyor. Ama Ebru Gündeş'in adını bile duymak, anmak istemiyorum. Ebru benim için bitmiştir. Nedenini kendisi iyi biliyor" sözleriyle ifade etti. 


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