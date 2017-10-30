Kayahan'ın eşi İpek Açar yeni aşka yelken açtı

2015 yılının Nisan ayında hayatını kaybeden sanatçı Kayahan'ın eşi İpek Açar'ın müzisyen Alper Kömürcü ile aşk yaşamaya başladığı iddia edildi

İpek Açar ve Alper Kömürcü çifti, geçen Mart ayında "İyi Ki Doğdun Kayahan Senfonik Konseri"nin çalışmaları esnasında İskender Paydaş tarafından tanıştırıldı.

Alper Kömürcü konserin orkestra şefiydi. Bu ilişkiden Kayahan'ın kızı Beste'nin de haberi var.

KAYAHAN HAKKINDA NE DEMİŞTİ

Daha önce TV8 ekranlarında yayınlanan Aramızda Kalmasın' programında verdiği röportajda yeni bir aşka sıcak balmadığını belirten İpek Açar, "Yeni bir evliliğe sıcak bakmıyorum. Hayatımda Kayahan var, gönlüm dolu" ifadelerini kullanmıştı.