Survivor'a katılabilmek için ne yaptığını duyunca şok olacaksınız

Fenomen yarışma programı Survivor'ın yeni sezonuna katılabilmek için 1600 km. yol yürüyen Cumali Akgül, Beyaz Show'a çıktı

Cumali Akgül Iğdır doğumlu ve 32 yaşındadır. Evli ve dört çocuk babası olan Cumali Akgül Survivor 2018 Gönüllüler takımının ilk yarışmacısıdır. Daha önce defalarca Survivor’a başvuru yapan ancak kabul edilmeyen Akgül, Iğdır’dan İstanbul’a 50 günlük yürüme serüveninden sonra “hayallerinizi bırakmayın inancın sonu başarıdır.” Sloganı ile gündeme oturdu.

Survivor 2018’in ilk yarışmacısı belli oldu. Beyazıt Öztürk’ün ısrarları ile Survivor 2018 Gönüllüler takımının ilk yarışmacısı Iğdır’dan İstanbul’a yürüyen Cumali Akgül oldu.Önümüzdeki sezon değişik bir konsept ile başlayacak olan Survivor 2018’in katılımcıları belli oldu. Açıklanan ilk isim Cumali Akgül oldu. Survivor 2018 için planlanılan farklı konsept hakkında ayrıntılı bilgi Acun Ilıcalı tarafından önümüzdeki hafta açıklanacak.

BÜYÜK ÇABA GÖSTERDİ

Survivor 2018 kadrosuna dahil olmak isteyen Cumali Akgül Iğdır’dan İstanbul’a 50 gün boyunca yaklaşık 1600 km yol yürüyerek geldi. Survivor’a aşık olduğunu iddia eden Akgül, dün akşam Acun Ilıcalı’nın da konuk olduğu Beyaz Show’a katıldı. Beyazıt Öztürk’ün ve Beyaz Show seyircisinin ısrarına dayanamayan Acun Ilıcalı, Cumali Akgül’ü Survivor kadrosuna dahil etti.

Cumali Akgül’ün Survivor için fiziksel olarak yeterli olmadığını söyleyen Acun Ilıcalı, Beyazıt Öztürk’ün ısrarlarına dayanamadı. Ilıcalı; “Cumali kardeşim o kadar yol yürümüş gelmiş. Bundan sonra yürüyen hiç kimseyi almayacağımızı garanti ederek kendisini Survivor’a almaya karar verdik.” Dedi.