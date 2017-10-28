28/10/2017 08:50


Kan donduran cinayette flaş gelişme teyzesinin mirasını reddetti

Dora Ercan

Oyuncu Vatan Şaşmaz'ı Beşiktaş'taki bir otel odasında öldüren Filiz Aker'in yeğeni Dora Ercan, teyzesinin mirasını reddettiğini açıkladı

Dora Ercan'ın yaptığı açıklamada, 'İkisi için de her ezanda dua ediyor, teyzem için özellikle af diliyorum. 40’larında mevlit de okuttum. Ayrıca o olaydan sonra uzun süre ağlama nöbetleri geçirdim, psikolojik destek almak zorunda kaldım. Çünkü sosyal medyadan sürekli hakaret içeren mesajlar geliyordu. Teyzeme ait eşyaları karakoldan alamıyoruz. Çünkü dört mirasçısı var. Üç dayım, bir de ben... Dayılarımdan biri cezaevinde olduğu için işlem yürütülemiyor. Zaten reddi miras yapıyorum. Teyzemin parasıyla puluyla ilgilenmem. Ama adına çeşme yaptırmak istiyorum.  ' ifade ettiği öğrenildi. 

 


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