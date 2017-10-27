27/10/2017 20:51


Müge Anlı canlı yayında neden gözyaşlarına boğuldu

Müge Anlı

Başarılı sunucu Müge Anlı, programda 3 kişinin cesedine ulaşamayınca canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Müge Anlı, 7 yıldır yayınladığı Tatlı Sert adlı programında aranan 3 kişinin öldüğünün bilgisini canlı yayında ortaya çıkarmasına rağmen bu 3 cesede ulaşamayınca izleyicilere özür dileyip üzüntüsünü paylaştı.Başarılı sunucu Müge Anlı, yaşadığı bu üzücü bu durumdan ötürü canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı.

Kayıpları bulmak denilince akla gelen ilk isim olan Müge Anlı, 7 yıldır yayınladığı programda ilk kez başarısız oldu. Kayıp 3 kişinin cinayete kurban gittiklerini belirlese de cesetlere ulaşamadıkları için aileyi daha da üzen Müge Anlı, canlı yayında izleyenlerden gözyaşları içerisinde içtenlikle ve derin üzüntüsünü ortaya koyarak özür diledi.

 


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