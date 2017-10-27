27/10/2017 07:59
Manolya Onur hayata veda etti
Dün beyin ölümünün gerçekleştiği yönünde haber alınan eski Türkiye Güzeli Manolya Onur hayata veda etti
25 Ekim'de tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, "18 Ekim 2017 tarihinde ani gelişen masif akciğer embolisi tanısıyla hastanemize gelen ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Sayın Manolya Onur'un beyin ölümü gerçekleşmiştir." denilmişti.
MANOLYA ONUR KİMDİR?
1955 doğumlu Manolya Onur, 1975 yılında girdiği güzellik yarışmasında Türkiye 2'ncisi seçildi. Mankenlik de yapan Onur'un bir kızı olduğu biliniyor.