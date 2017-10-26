Gerard Depardieu'nun yediği kokoreçe ödediği para dudak uçuklattı

Dünyaca ünlü Fransız oyuncu Gerard Depardieu, Beşiktaş'ta yediği kokoreçe 250 lira (yaklaşık 66 Euro) ödedi

Dünyaca ünlü yıldız ile fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı. O karelerin Twitter’da paylaşılmasıyla Fransız oyuncunun İstanbul’da olduğu ortaya çıktı. Depardieu, 45 dakika içinde tam ekmek kokoreç, 30 midye ve bir porsiyon kokoreç yedi. 250 lira (yaklaşık 66 Euro) hesap ödeyen oyuncu, bahşiş bırakmadı.