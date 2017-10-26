26/10/2017 17:04


Seksi sunucu Maradona ve Ronaldo'yu kendine hayran bıraktı

Layla Anna Lee

Diego Maradona ve Brezilyalı Ronaldo, FIFA töreninde sunuculuk yapan Anna Lee'nin seksi kıyafetine bakışı sosyal medyayı salladı

Maradona ve Ronaldo'nun tören sırasında Anna Lee yanlarından geçerken şaşkın bakışlarını gösteren video sosyal medyada yayıldı.Kısa zamanda viral olan videoda sadece Maradona ve Ronaldo’nun değil neredeyse bütün izleyicilerin güzel spikere hayranlıkla bakışı dikkat çekti.Brezilya kökenli olan Anna Lee İngiliz vatandaşı. 2012 Londra Olimpiyat Oyunları’nın açılış törenini de sunan Anna Lee’nin Instagram’da 42 binden fazla takipçisi bulunuyor.


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