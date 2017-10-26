26/10/2017 16:38


Beyaz Show ne zaman başlıyor ilk konuklar kimler

Beyaz Show

Kanal D'nin uzun soluklu programı Beyaz Show'da yeni sezonun ilk konukları belli oldu

Cuma gecelerinin eğlencesi Beyaz Show, muhteşem konukları ve yepyeni içeriğiyle yeni sezonda canlı olarak yayınlanacak. Uzun bir aradan sonra Beyaz Show yepyeni dekoruyla, birbirinden eğlenceli canlı yayın sürprizleriyle, birbirinden özel merak edilen konuklarıyla ve baştan yarattığı dumanı üstünde tüten son model tiplemeleriyle "Canlı" olarak 27 Ekim Cuma akşamı saat 23.30'da yayınlanacak. 

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sevilen şarkıcı Simge Sağın, "İlk Öpücük" filminin başrol oyuncuları Murat Yıldırım ve Özge Gürel, Beyaz Show’un yeni sezon ilk programına konuk oluyor. 


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