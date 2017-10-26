26/10/2017 16:35


Ebru Şallı'dan hamile olduğu iddialarına yönelik sert açıklamalar

Ebru Şallı

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çiftinin imam nikahı kıydırdığı iddia edilmişti. Bunun üzerine çiftin İstinye'de beraber yaşamaya başladığı haberi magazin gündemine bomba gibi düştü

'Duymayan Kalmasın' programda Ebru Şallı'nın hamile olduğu haberine yer verildi. İddialara göre Harun Tan da bu süreçte çocukları Beren ve Pars'ın psikolojik olarak etkilenmesini engellemek için eski eşine uyarıda bulundu.

Sessizliğini koruyan Ebru Şallı hakkında çıkan haberlere ve hamile kaldığı dedikodularına isyan etti. Şallı "hamile misiniz?" sorularına, "Çok büyük iftiraya ve vicdansızlığa uğruyorum, sustuğuma bakmayın. Hukuk bu iftira atanlara cevabını verecektir" dedi.

Sevgilisi Uğur Akkuş'un ağabeyi Murat Akkuş'un "Onlar imam nikahı kıydı yakında evlenecekler" sözlerine ise, "Öyle bir şey yok, öyle biri de yok. Var olmayan kişiler telefonla bağlayıp konuşturuyorlar. Onlarında hesabını hukuk soracak." dedi.


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