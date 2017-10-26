26/10/2017 08:45


Tahliye edilen Atilla Taş ilk paylaşımını yaptı

Atilla Taş

FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Atilla Taş, geçtiğimiz gün tahliye olmuştu

Twitter'da bir buçuk milyon takipçisi olan Taş sosyal medya hesabından şu paylaşımları yaptı:

“Selam gıybet dünyası, hiç mi özlemediniz be köftehorlarr!

Bundan böyle evimin erkeği, çocuklarımın babası olacağım

Benim vatan kokulu canlarım, hepinizi çok özledim.Her ne kadar inceden sattıysanız da, siz her zaman sevdim.kurban olurum lan size!

Ne bu güzel ülkeden, ne de güzel insanlarımızdan hiç umudumu kesmedim. Çok zor günler yaşadım ama her saniyesi size helal olsun!

Atilla is back!”


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