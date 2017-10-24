Burak Özçivit'in fotoğraflarına yorum yağdıran Rus Model ilk kez konuştu

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in hayranlarından tepki alan Rus model Victoria Bonya, konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı

İranlı model Mahlagha Jaberi'nn ardından bu kez Rus model Victoria Bonya, Özçivit'in Instagram fotoğraflarına yorum yapmaya başladı. Bonya ilk önce Özçivit'in bir karesine "güzel" yorumunu yaptı. 37 yaşında manken, Özçivit'in paylaştığı kareye de, "Vücuduna güzel şekil vermişsin adamım" notunu düştü.

Rus güzel, ünlü oyuncunun paylaşımlarına yorum yapmayı sürdürdü. Bonya, son olarak ise Özçivit'in yeni imajını yayınladığı bu fotoğrafı da beğenince, oyuncunun hayranlarının tepkisiyle karşılaştı.

Ünlü çiftin fanları, "Artık o Fahriye ile evli peşini bırak" şeklinde yorumlar yağdırdı. Ünlü model ise, "Bu aktör için yorum yaptığımda insanlar neden bu kadar umursuyor? Çok acayip" diyerek kendisini savundu.

"BÖYLESİNE ÇILGINCA BİR TEPKİ ALMADIM"

Bonya daha ayrıntılı bir açıklama yaparak şunları söyledi: "Bugün Türk medyasından Burak Özçivit hakkında çok fazla yorum aldım. Instagram'ı kullanmaya başladığımdan beri yüzlerce insana yorum yaptım. Ama bugünkü gibi çılgınca bir tepki almadım.

"HAYATIMDA BİRİ VAR"

Hayatımda biri var ve mutluyum. Lütfen benim ismimi kullanmayın ve ortada hiçbir şey yokken bunu büyük bir problem haline getirmeyin."