24/10/2017 10:01


Burak Özçivit'in fotoğraflarına yorum yağdıran Rus Model ilk kez konuştu

Victoria Bonya

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in hayranlarından tepki alan Rus model Victoria Bonya, konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı

İranlı model Mahlagha Jaberi'nn ardından bu kez Rus model Victoria Bonya, Özçivit'in Instagram fotoğraflarına yorum yapmaya başladı. Bonya ilk önce Özçivit'in bir karesine "güzel" yorumunu yaptı. 37 yaşında manken, Özçivit'in paylaştığı kareye de, "Vücuduna güzel şekil vermişsin adamım" notunu düştü.

Rus güzel, ünlü oyuncunun paylaşımlarına yorum yapmayı sürdürdü. Bonya, son olarak ise Özçivit'in yeni imajını yayınladığı bu fotoğrafı da beğenince, oyuncunun hayranlarının tepkisiyle karşılaştı.

Ünlü çiftin fanları, "Artık o Fahriye ile evli peşini bırak" şeklinde yorumlar yağdırdı. Ünlü model ise, "Bu aktör için yorum yaptığımda insanlar neden bu kadar umursuyor? Çok acayip" diyerek kendisini savundu.

"BÖYLESİNE ÇILGINCA BİR TEPKİ ALMADIM"

Bonya daha ayrıntılı bir açıklama yaparak şunları söyledi: "Bugün Türk medyasından Burak Özçivit hakkında çok fazla yorum aldım. Instagram'ı kullanmaya başladığımdan beri yüzlerce insana yorum yaptım. Ama bugünkü gibi çılgınca bir tepki almadım.

"HAYATIMDA BİRİ VAR"

Hayatımda biri var ve mutluyum. Lütfen benim ismimi kullanmayın ve ortada hiçbir şey yokken bunu büyük bir problem haline getirmeyin."


benzin fiyatı
Benzin fiyatlarına zam kapıda
Canan Karatay
Canan Karatay 'zeytin ve zeytin yağı tüketin' dedi
aşırı tuz tüketimi
Aşırı tuz kullanımı böbrek hasarına neden oluyor
Victoria Bonya
Burak Özçivit'in fotoğraflarına yorum yağdıran Rus Model ilk kez konuştu
Stephen Hawking
Stephen Hawking'in doktora tezi erişime açıldı
İlgili Haberler
Sylvester Stallone

Sylvester Stallone dev derbideki koreografiyi paylaştı

Caner Toygar

Evinde arama yapılan damat adayı canlı yayında çılgına döndü

Alp Navruz

Sevgiliyle Spor, Motivasyonu Arttırır

Caner Toygar

Türkiye'nin tanıdığı damat adayının evinden silah çıktı

Son Dakika Haberleri
benzin fiyatı

Benzin fiyatlarına zam kapıda

Canan Karatay

Canan Karatay 'zeytin ve zeytin yağı tüketin' dedi

aşırı tuz tüketimi

Aşırı tuz kullanımı böbrek hasarına neden oluyor

Stephen Hawking

Stephen Hawking'in doktora tezi erişime açıldı

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Bodrum’da Lezzet Şöleni

Gülşen Coşanöz,oğlu Alphan Birleşik ile 2012 yılından bu yana Yalıkavak Marina’da Marmarina Saraylı adı altında Osmanlı Mutfağının bütün özelliklerini ortaya koyan çok güzel bir mekan ...

Devam