Sevgiliyle Spor, Motivasyonu Arttırır

‘Fazilet Hanım ve Kızları’ dizisinde ‘Sinan Egemen’ karakterini canlandıran oyuncu Alp Navruz, verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulundu.

‘Fazilet Hanım ve Kızları’ dizisinde ‘Sinan Egemen’ karakterini canlandıran oyuncu Alp Navruz, verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulundu.

Vatan Gazetesi’ne günlük spor ritüelleri ile ilgili konuşan Navruz, “Spora önem veren biriyim ve sporu bir zorunluluk değil yaşam tarzı olarak tercih ederim. Hayatımda olacak kişinin spor yapıyor olması beni mutlu eder. Hatta bu aktiviteyi birlikte yapıyor olmak ekstra bir motivasyondur.” ifadelerini kullandı.

Dizide canlandırdığı ‘Sinan Egemen’ karakteriyle ilgili ise çevresinden gelen yorumlardan dolayı mutlu olduğu ifade eden genç oyuncu, “Kendinize ne kadar güvenseniz de oyunu kameraya yansıtmak zor olabiliyor. Kendimi bazen korkarak izliyorum. Olumlu tepkiler almak, zaman içinde kaygıları azaltıyor” dedi.

ŞÖHRET HAYATIMI ETKİLEMEDİ

Şöhretin hayatında hiçbir şeyi değiştirmediğini söyleyen Alp Navruz, “Şöhret hayatımda hiçbir şeyi değiştirmedi ve değiştireceğini de düşünmüyorum. Ama bu kadar kısa sürede bu denli geniş kitlelere ulaşacağımı tahmin etmiyordum. Bu sonuçları görmek, hedeflerimi yükselterek devam etmem gerektiği sorumluluğunu veriyor.” diye ekledi.