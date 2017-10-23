Türkiye'nin tanıdığı damat adayının evinden silah çıktı

Esra Erol'da izdivaç programında dünyaevine giren ancak eşi Berke Kenetli ile boşanma aşamasında olan Caner Toygar'ın evinde yapılan aramada bulunanlar şaşkına çevirdi

Mahkeme kararıyla Caner Toygar'ın kullanımında olan Esenyurt'taki dairede arama yapıldı. Eve giden polis ekipleri ve avukatlar, kapının kilidinin değiştirildiğini gördü. Eve çağrılan çilingir sayesinde girilen evde bulunan eşyalar tutanak altına alındı.

ADLİ EMANETE KONULDULAR

Tutanağa göre, evde bir adet pompalı tüfek, çok sayıda uyku hapı ve depresyon ilacıyla kadın makyaj malzemeleri bulundu. Söz konusu eşyalar muhafaza altına alınarak adli emanete konuldu.

MAKYAJ MALZEMELERİ KİMİN?

Berke Toygar'ın avukatı Resul Özmen konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Böylelikle Berke mahkemeye bu iddialarını ispata ilişkin önündeki tüm engelleri resmî tutanakla aşmış oldu. Ayrıca evde bulunan kadın makyaj malzemelerinin herhangi bir kadına ait olup olmayacağı şüphesi üzerine müvekkilim Berke bunların başka bir kadına ait olmadığını bizzat Caner Toygar tarafından kullanıldığını ifade ediyor. Caner'e ait olan eşyaların başka bir kadına ait olabileceği ve Caner'in müşterek evlerinde bir başka kadınla yaşadığında şiar delil oluşturabilecek makyaj malzemeleri konusunda iftira aramayacağını bu malzemelerin eski eşi Caner'e ait olduğunu bildirdi" açıklaması yaptı.

Evde bulunan pompalı tüfeğin ruhsatının olup olmadığı ise yapılacak inceleme sonrası ortaya konulacak.