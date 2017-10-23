Çağla Şikel ilk kez konuştu Emre Altuğ ile barışıyor mu

Eski eşi Emre Altuğ'un konserinde sahneye çıkan ve yaptığı dans gösterisiyle büyük beğeni alan Çağla Şikel, geçtiğimiz gün Bebek'te kameralara yansıdı

Çağla Şıkel, ‘Yeniden bir araya gelir misiniz’ sorusuna şu yanıtı verdi: ‘Bizim öyle örnek olma gibi bir kaygımız yok, bunları düşünmüyoruz, yalnızca evliliğimizi dost kalamayacağımız noktaya gelmeden önce bitirdik ve hala arkadaşız, yeniden bir araya gelme gibi de bir düşüncemiz olmadı ama yarın ne olur belli olmaz. Büyük konuşmayı sevmem..."