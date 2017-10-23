İkinci bebeğin cinsiyeti belli oldu

2014 yılında Volkan Bahçekapılı ile hayatını birleştiren Buse Terim ikinci bebeğine hamile

Geçtiğimiz yıl kızı Nil'i dünyaya getiren Fatih Terim'in kızı Buse Terim ikinci bebeğine 12 haftalık hamile. İkinci bebeğine 12 haftalık hamile olan Buse dün kızının birinci yaşını ailesi ve arkadaşları ile birlikte kutladı.Bu arada bebeklerinin cinsiyetini de öğrendi. Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı'nın ikinci çocukları da kız olacak. Fatih Terim'in Merve Çetin'den Yaman adında bir de erkek torunu var.