Damat adayı Meriç evlilik programlarının gerçek yüzünü anlattı

Son olarak Esra Erol'da adlı izdivaç programında taliplerini arayan damat adayı Meriç Erkan, programın perde arkasına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’un sunuculuğunu üstlendiği “Esra Erol’da” programına katılan ve programdan olaylı bir şekilde ayrılan Meriç Erkan, programın mutfağını gözler önüne serdi. Meriç Erkan evlilik programları adı altında oradaki gözde ve revaçta olan oyunculara haftalık para ödendiğini ve insanların evlilik programı adı altında yüzde doksanının kurgu olduğunu tamamen dizi konseptine geçmiş oyunlarla halkı kandırarak gerçekmiş edasında servis edildiğini söyledi.

REYTİNG UĞRUNA İNSANLARI KULLANIYORLAR

Meriç Erkan sözlerine şu şekilde devam etti “Biz de show adamıyız evlendirilmemiz düşünüldü ilk başta ciddi bir şekilde lanse edildim. Reytinglerin düştüğü zamanlarda benden eski ekran kimliğimden esintiler istendi. Dans etmem çılgın çılgın hareketlere bürünmem söylendi. Olayın akışında bu mekanizmanın bir parçası oldum” dedi.

EVLİLİK İHTİMALİM VARSA BİLE ORTADAN KALKTI

Meriç Erkan, 50 yaşına geldiğini belirterek bu türlü programlarda evlilik ihtimalinin varsa bile ortadan kalktığının farkına vardığını söyledi. Bu kurgunun içerisinde yer aldığı için pişman olduğunu ve eve gidinde huzurlu uyuyamadığını belirtti.

TÜRK HALKINDAN ÖZÜR DİLİYORUM

Meriç Erkan “Allah bir tövbeyi o günahı tekrarlamamak kaydıyla yaptığında seni affediyor. Ben de bu tarz programlarda asla bir daha yer almayacağıma Türk halkı önünde söz veriyorum ve Türk halkından af diliyorum. Belki bana kızacaklar ama artık kafamı bu haberden sonra yastığa rahatça koyabileceğim.. Üzüldüğüm tek şey Türk halkının Türk milletinin bu şekilde kutsal bir müessesiyi baz alarak insanların kandırılması. Oysaki içeride hakikaten evlenen çiftlerin geri plana atılıp revaçta olan ve her hafta para alan çiftlerin öne çıkarıldığı bir program yapılması ve insanların zamanını boşa tüketiyor olması. Bu Örgünün içerisinde yer aldığım için çok pişmanım” dedi.

“İNTİHARA KADAR GİDEN OLAYLARA SEBEP OLABİLİR”

Meriç Erkan “Üzüldüğüm bir diğer konu ise, bu programa gelen arkadaşların çoğu işsiz ve bir donanımı yok. Tam donanımı olmayan insanları sadece ekranda göstererek, ufak tefek tartışmaların içine sokarak sanki bir televizyon yıldızı halinde sunmaları onların uzun soluklu olarak bazı sorunlar yaşamalarına neden oluyor. Bu kişiler ayrıca sosyal medya profilleri üzerinden yoğun bir ilgi görmeye başlayınca ve doğal olarak takipçi sayıları da inanılmaz bir şekilde artınca kısa süre içerisinde kendilerini şöhretli ve ünlü sanmaya başlıyorlar. Program sayesinde ekranda gözükmeleri ve geçici şöhretleri bu kişileri farklı bir psikolojiye sokuyor. Kendilerini ünlü sanıp normal işlerde çalışamaz hale geliyorlar, iş beğenmiyorlar ve sonrasında da onlara olan ilginin azalmasıyla birlikte çöküntü yaşıyorlar. Kendilerinde sanatçılık oyunculuk özelliklerinin olmaması sebebiyle işssiz kalmaları, özellikle manevi yanı güçlü olmayan kişilerde ilerleyen zamanlarda bunalıma ve intihara kadar giden olaylara sebep olabiliyor” dedi.

rkan, evlenen çiftlerin ne kadar kısa bir süre sonra ayrıldıklarına değinerek, orada evlenen insanların reyting uğruna ve ceplerine 3-5 kuruş sıkıştırılıp bir takım jestler yaparak evlendiklerini belirtti.

“KARŞI CİNSLE GÖRÜŞMEYECEKSİNİZ”

Meriç Erkan ” Bu programda her şey ilgi gören çiftler üzerinden dönüyor. Geçen sene sözleşme yapılan tipler vard, bu sene programda yer alacaklardı, bu isimler bazı tatil bölgelerinde kampa alınarak hiç bir karşı cinsle görüşmeyecekseniz siz evlilik programındasınız dediler. Ama konsept değişince bu sözleşmeli arkadaşları yeni yayın döneminde programa alamadılar. Ekrana şimdi teker teker reyting kaygısına düştükleri zamanda bu kişilerden medet umuyorlar, ama halkın çoğu uyandı tabi” dedi.

HER ŞEY GERÇEK DIŞI

Kimseden çekinmediğini belirten Meriç Erkan, “Allah’tan korkuyorum bu dünyayı böyle kurgular ile atlatabilirim ama Allah’ın önüne çıktığımız zaman ben hesap veremeyeceğimi düşündüğüm için halkımdan özür diliyorum. Bu programların gerçekle hiç bir alakası yoktur” açıklamasında bulundu.

Kynak: Sözcü