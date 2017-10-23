11 saatlik ameliyatın ardından Bahar Öztan nasıl oldu

Yumurtalık kanseri hastalığına yakalanan Türk sinemasının gamzeli güzeli Bahar Öztan, 11 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınmıştı

Ameliyatın ardından Bahar Öztan’ın sağlık durumunun iyiye gittiği bilgisine ulaşıldı. Öztan’ı ziyarete giden gazeteci Burhan Aktağ, ünlü oyuncu hakkında son bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı. Yarım gün süren ameliyat sonrası bir süre yoğun bakımda kalan Bahar Öztan normal odaya alındı. Kardeşi Nalan ve oğlu Yiğit, Öztan’ı bir an olsun yalnız bırakmıyor. Öztan, kendisini çok iyi hisettiğini ve 10 gün daha hastanede kalacağını söyledi.