23/10/2017 09:08


Emel Sayın sahnede aniden fenalaştı ilk müdahaleyi bakın kim yaptı

Emel Sayın

Geçtiğimiz akşam Ferhat Göçer ile birlikte sahne alan Emel Sayın, konserde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle sahneden erken ayrıldı

Şarkıcı Ferhat Göçer’le birlikte sevenlerine keyifli bir müzik ziyafeti veren Emel Sayın, konser sırasında fenalaşarak konuklardan müsade istedi. Sayın, bu nedenle konserini bir saat erken bitirdi. Kulise dönen sanatçıya ilk müdahaleyi asıl mesleği doktorluk olan Göçer yaptı. Sayın'ın tansiyonunu ölçen Göçer, daha sonra sahneye geri döndü ve Sayın için meraklanan seyircilere usta sanatçının iyi olduğu müjdesini verdi.

 

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