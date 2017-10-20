20/10/2017 14:04


Eşref Kolçak kaza geçirdi

eşref kolçak

Geçtiğimiz yaz hayata gözlerini yuman Harun Kolçak'ın babası oyuncu Eşref Kolçak trafik kazası geçirdi

Sabah saatlerinde meydana gelen kazada sanatçı Eşref Kolçak, yaşadığı Bursa’nın Gemlik İlçesi’nde, evinden çıktıktan sonra kullandığı 16 ZR 190 plakalı otomobil ile Gül Caddesi’nden ana yola çıktı. Kolçak, bu sırada karşısına çıkan minibüse çarpmamak için manevra yapınca yolun ortasındaki bariyerlere çarptı. Eşref Kolçak, kazadan yara almadan kurtulurken, kendisini tanıyanlar geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Otomobil, çekici ile olay yerinden kaldırılırken, bölgede trafik akışının çok hızlı olduğuna dikkat çeken Eşref Kolçak, “Buranın rampa aşağı ve viraj olması nedeniyle kazalar malesef çok oluyor. Bu bölgeye sinyalizasyon kurulmasını öneriyorum” dedi.


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